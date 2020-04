Emergenza Coronavirs | Scuffet perde il nonno | «Da oggi parerò per te»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’ex portiere dell’Udinese, Simone, ha perso ilper il Coronavirus e gli ha dedicato un messaggio sul Messaggero Veneto Simoneha perso ila causa del Coronavirus. Il portiere classe 1996 ha voluto ricordarlo sulle pagine del Messaggero Veneto. RICORDO – «MioGiovanni Visintini di Remanzacco ci ha lasciati sabato dopo giorni di lotta contro il Covid-19. Lo ricordo con grande affetto e insieme alla nostra famiglia lo porteremo nel cuore per la bella persona che è sempre stata. Aveva 91 anni, ha vissuto una vita piena e felice. Desidero ringraziare i medici dell’ospedale di Udine che si sono presi cura di lui fino all’ultimo. Adesso, d’ora in poi parerò anche per lui». ISOLAMENTO – «Comprendo chi ha perso i propri cari, è la prima volta che viviamo ...