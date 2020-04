Elezioni amministrative, caos: regioni al voto entro il 1 novembre, comuni tra settembre e dicembre. La decisione del Consiglio dei ministri (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Cdm, che ha approvato il rinvio delle Elezioni amministrative e regionali, per le regioni stabilisce una finestra che va da settembre a fine ottobre. Quindi ci pootranno essere tanti giorni elettorali quante sono le regioni al voto. Mentre per i comuni si terranno tra il 15 settembre e il 15 dicembre Leggi su firenzepost Rinvio elezioni amministrative - via libera del Consiglio dei Ministri

Via libera del Consiglio dei ministri allo slittamento delle elezioni amministrative. A causa dell’emergenza Coronavirus il voto sarà rinviato in 7 regioni

Slittano le elezioni regionali e amministrative per l’emergenza coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Cdm, che ha approvato il rinvio dellee regionali, per lestabilisce una finestra che va daa fine ottobre. Quindi ci pootranno essere tanti giorni elettorali quante sono leal. Mentre per isi terranno tra il 15e il 15 dicembre

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ok del Cdm: slittano le elezioni amministrative #coronavirus - rtl1025 : ?? A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al rinvio delle #elezioni #amministrative per… - 27crazyfrog : RT @quaranta_vito: In queto modo, si eviteranno una crisi i governo senza precedenti, visto l'esito scontato delle elezioni ?? Via libera de… - infoitinterno : Coronavirus, dal Consiglio dei ministri via libera al rinvio delle elezioni amministrative: voto previsto tra… - infoitinterno : Coronovirus, Cdm: elezioni amministrative -