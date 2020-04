Elettra Lamborghini rivela il suo peso e la sua altezza | Momento verità

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 20 aprile 2020)tocca un tasto dolente che in questi giorni di quarantena, coinvolge la maggior parte delle donne, ovvero il confronto con la bilancia. E in più, la bella ereditiera ha deciso di regalare mascherine fashion per tutte!in sovrap? E’ solo uno scherzo Sempre presente con i suoi fan attraverso i social, la … L'articoloil suoe la suaverità proviene da www.meteoweek.com.