Elena Morali | rivelazione scioccante “mi ricattano”

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sui social lo sfogo di, la bellissima showgirl rivela di aver subito ricatti e ancora oggi dice di essere ricattata, scopriamo cosa è successo! L’affascinante e sexytorna a far parlare rivelando delle confessioni scottanti. La showgirl spesso intrattiene i follower con i suoi scatti bollenti, tanto che le arrivano commenti da urlo. Stavolta ha però scelto di parlare di alcune cose private e lo ha fatto usando il suo profilo Instagram. Laha pubblicato un post in sui si sfoga e parla di cose del passato, alcune della quali ancora oggi proseguono. La showgirl, che attualmente è fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ha parlato di ricatti, che hanno caratterizzato alcuni eventi del suo passato.non ha nominato la persona che l’ha ricattata, ma ha detto però che la situazione continua ancora oggi. Per essere ...

“E ancora oggi, per l’ennesima volta, ha ricominciato con i ricatti” ha scritto Elena. Elena Morali e il duro sfogo, ora la voglia di riscatto. Dunque ora Elena Morali… Leggi ...Un duro sfogo via Instagram è arrivato da Elena Morali; attualmente è fidanzata con Luigi Mario Favoloso – già ex di Nina Moric – ma in questi giorni è tornata su qualche storia del passato. Non è ...