Ecco perchè la discesa è lenta | cosa accade tra le mura di casa

(Di lunedì 20 aprile 2020) Francesca Bernasconi I numeri dei contagi calanomente, nonostante il lockdown. Due i fattori che potrebbero aver influenzato la curva: i focolai nelle Rsa e i contagi in famiglia "Se da qui in avanti i numeri diminuissero di 300-400 al giorno, come è avvenuto da venerdì a domenica, lo sforzo degli italiani sarebbe completamente ripagato". A dirlo, parlando con il Corriere della Sera, è Francesco Forastiere, epidemiologo impegnato in un gruppo di lavoro sulla "fase 2", che commenta così gli ultimi numeri sui contagi in Italia. Quello che sta avvenendo in Italia è unaa rilento. Già il 31 marzo, infatti, il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro parlò di plateau. Da quel momento ci si aspettava che la curva iniziasse a scendere sempre più rapidamente, invece questo fenomeno evidente in Cina, qui in Italia non ...