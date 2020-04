“Ecco perché gli uomini più colpiti dal coronavirus” Gli esperti arrivano alle cause

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nel mondo sono oltre 165mila i morti con coronavirus e più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto l’infezione. Sono questi gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che parla di 2.404.325 contagi confermati al livello globale e 165.238 vittime. Solo gli Stati Uniti registrano 40.682 decessi e 759.687 casi. Nel dato la percentuale più alta è di. Già due settimane fa, i dati rilevati in Lombardia, la regione italiana più colpita dal Covid-19, era saltato agli occhi degliil dato che interessava una distinzione di sesso tra i deceduti: per ciascuna donna lombarda morta di polmonite da coronavirus ci sono 2,4deceduti per la stessa malattia. Questa tendenza era stata notata subito in Cina, non appena apparsa la pandemia. Uno studio del Cdc (Center for desease control) cinese aveva trovato che oltre il 60 per cento ...