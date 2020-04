Eboli | lutto cittadino per la prima morte da Covid-19

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Anchesi trova a piangere la suavittima a causa del. È deceduto questa mattina, a causa di importanti complicanze respiratorie, presso l’ospedale Cotugno di Napoli, un uomo di 79 anni. “Fin dall’inizio di questa pandemia ho portato un peso sul cuore. Ogni giorno ho pregato affinché nessuno dei miei concittadini fosse vittima di questo virus e, peggio ancora, perdesse la vita a causa sua. Ma oggi, con le lacrime agli occhi, devo comunicare alla mia Città ladi un nostro congià affetto da-19- ha scritto il sindaco Massimo Cariello- Non ci sono parole per descrivere la tristezza, mi unisco al dolore della cara moglie, dei tre figli, del carissimo fratello e della famiglia e chiedo a tutti, adesso più che mai, di unirci in preghiera e restare uniti ...

apoli. "La messa in quarantena per il Comune di Saviano è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella ...iffoni Valle Piana. Lutto nel comune di Giffoni per la scomparsa di Lucio Truono, 43 anni, vittima del Coronavirus mentre si trovava a Londra. Una morte triste - come scrive il quotidiano "La Città" - ...