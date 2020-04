Ebola | sviluppato un vaccino potenzialmente ‘universale’

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Verso ununiversale contro tutti i ceppi di viruspericolosi per l’uomo. E’ la prospettiva che arriva da un lavoro condotto presso il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center e pubblicato sul Journal of Virology. Gli esperti hanno creato un‘bivalente’, che contiene gli antigeni sia del virusZaire, sia del virusdel Sudan e che, testato su modelli animali di infezione, induce una risposta immunitaria duratura nel tempo ed efficace non solo contro i due ceppi per cui è stato, ma contro tutti e 4 i ceppi di virus attualmente esistenti. I dati preliminari preclinici mostrano che questo‘universale’ èefficace al pari di altri vaccini attualmente in fase di sperimentazione clinica, ma che offrono una copertura immunitaria solo verso uno dei ceppi virali ...