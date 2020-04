È morto Sirio Maccioni | re della ristorazione italiana negli Usa

(Di lunedì 20 aprile 2020) Di ristoranti italianiStati Uniti ce n’erano già tanti, quando a metà degli anni ’70aprì Le Cirque a New York, dopo una lunga gavetta che lo aveva portato da Montecatini, sua città natale prima ad Amburgo e poi a Parigi, infineUsa. Ma fu nella cittàGrande mela che il famoso ristoratore portò la cucina tricolore a livelli altissimi, tanto da competere con quella francese. Dopo una vita passata tra fornelli e saloni da pranzo,era tornato un paio di anni fa a Montecatini, la sua città, dove èla scorsa notte, a 88 appena compiuti., che vantava per così dire anche una proverbiale somiglianza con John Wayne, era nato il 5 aprile 1932. Rimasto orfano quando ancora era un ragazzino riuscì ugualmente a completare gli studi all’istituto alberghiero ...

Con lui se n'è andato un pezzo di Montecatini Terme. Per Sirio non vale il detto che è dei papi: morto un Sirio non se ne fa un altro. Perché un altro così non nasce più». Lo afferma il sindaco di ...