DS garantisce continuità propri servizi con DS Delivery Valet (Di lunedì 20 aprile 2020) Trovandosi a confronto con una crisi senza precedenti, le donne e gli uomini di DS Automobiles sono attivi nella lotta contro la pandemia, attraverso la produzione di respiratori destinati al sistema sanitario e dando continuità di servizio ai propri clienti grazie al DS Delivery Valet. A partire dal 9 marzo scorso è stata attuata una politica che ha come scopo la protezione di tutti i dipendenti nelle sedi e fabbriche del brand a livello internazionale. Lo Smart Working, che era già ampiamente diffuso e utilizzato nella sede italiana, è stato allargato alla totalità dei collaboratori prima ancora che le direttive delle autorità lo rendessero obbligatorio. Contemporaneamente DS Automobiles ha dato priorità all'assistenza tecnica dedicata ai veicoli delle persone direttamente impegnate nella lotta contro la pandemia, grazie alla ...

