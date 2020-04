Dopo The Politician, arriva Hollywood, nuova miniserie di Ryan Murphy (Di lunedì 20 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=iAvnhxXSG4c “Non stiamo facendo un film, stiamo facendo la storia”. È la promessa del trailer di Hollywood, diffuso in queste ore. L’attesa miniserie prodotta da Ryan Murphy per Netflix arriva pochi mesi Dopo la sua precedente fatica, The Politician. Creata dallo stesso Murphy insieme a Ian Brennan, la nuova produzione riscrive letteralmente la storia dell’industria cinematografica americana, in una vicenda ambientata negli anni ’40, appunto l’epoca d’oro del settore nonostante ambiguità e discriminazioni. Come si vede nella clip di anticipazione, alcuni aspiranti attori e registi cercano a qualsiasi costo di sfondare nella Hollywood del Secondo Dopoguerra, sperimentando sulla loro pelle forme di esclusione e d’ingiustizia (perché donne, perché ... Leggi su wired The Batman introdurrà il Joker di Arthur Fleck nella scena dopo i titoli di coda?

Lair of the Clockwork God - recensione

Dopo Ben There, Dan That! e Time Gentlemen, Please!, e alcuni progetti differenti come The Swindle, il dinamico duo è pronto a tornare all'interno di una produzione palesemente più ambiziosa sia a ...

È la promessa del trailer di Hollywood, diffuso in queste ore. L’attesa miniserie prodotta da Ryan Murphy per Netflix arriva pochi mesi dopo la sua precedente fatica, The Politician. Creata dallo ...

