Donnarumma-Milan, rinnovo bloccato: due scenari per il futuro e poker di club pronti all'assalto (Di lunedì 20 aprile 2020) La domanda ricorrente in casa rossonera è sempre la stessa: quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il Milan studia e analizza la situazione contrattuale del giovane portiere, uno dei principali punti che l'ad.d Ivan Gazidis è chiamato a risolvere sul mercato. Il classe '99, come noto, è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2021 e attualmente percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. E ora entrano in corsa due possibili scenari: convincere il ragazzo e il suo... Leggi su 90min Taibi : «Donnarumma un campione - il Milan dovrebbe tenerlo»

Milan - Sebastiano Rossi : «Donnarumma ha qualità da vendere»

Il Milan punta Meret per il dopo Donnarumma - primi sondaggi (Di lunedì 20 aprile 2020) La domanda ricorrente in casa rossonera è sempre la stessa: quale sarà ildi Gigio? Ilstudia e analizza la situazione contrattuale del giovane portiere, uno dei principali punti che l'ad.d Ivan Gazidis è chiamato a risolvere sul mercato. Il classe '99, come noto, è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2021 e attualmente percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. E ora entrano in corsa due possibili: convincere il ragazzo e il suo...

PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Bivio @gigiodonna1: piace a @realmadrid e @ChelseaFC - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - rn5_rn : @Mr88___ @AnzoErlo @supersonico1986 @ric_________ Il Milan non può comprare Tonali ma l'Inter può comprare Messi, N… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: sirene spagnole per Donnarumma - MilanWorldForum : Milan: quattro nomi per il post Donnarumma. Le news -) - MilanWorldForum : Milan: bivio Donnarumma. Ecco chi può arrivare -) -