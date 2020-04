Djokovic: “Non faccio il vaccino per giocare a tennis” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il numero uno del tennis mondiale, che è anche presidente del consiglio dei giocatori dell'ATP, parlando in videoconferenza con altri tennisti serbi, ha dichiarato che non ha intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19: "Sono contrario a farmi vaccinare e ancora di più se mi costringono a farlo. Non voglio sentirmi dire che devo farlo per viaggiare di nuovo". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Il numero uno del tennis mondiale, che è anche presidente del consiglio dei giocatori dell'ATP, parlando in videoconferenza con altri tennisti serbi, ha dichiarato che non ha intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19: "Sono contrario a farmi vaccinare e ancora di più se mi costringono a farlo. Non voglio sentirmi dire che devo farlo per viaggiare di nuovo".

