Djokovic no vax: se mi obbligano al vaccino, potrei non riprendere a giocare (Di lunedì 20 aprile 2020) Il numero 1 al mondo dei no-vax. Mentre l'intera comunità scientifica internazionale è alla spasmodica ricerca di un vaccino per la Covid-19, Novak Djokovic ammette candidamente che lui non vorrebbe essere costretto a vaccinarsi per viaggiare. Tanto che potrebbe non scendere più in campo, a queste condizioni. Il tennista numero 1 del seeding mondiale, insomma, si fa capofila a sorpresa di quella specie di movimento antiscientifico che propugna l'inutilità, quando non la pericolosità, delle campagne vaccinali. E in chat su Facebook con altri atleti serbi ammette: "Personalmente sono contrario alle vaccinazioni e non vorrei essere forzato da qualcuno a prendere il vaccino per poter viaggiare. Cosa farò se diventa obbligatorio? Dovrò prendere una decisione. Ho le mie idee a riguardo. Non so se cambieranno, a quel ...

