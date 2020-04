Dimessa coppia di cinesi, primo caso di Covid-19 in Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) – “I 2 pazienti cinesi, che corrispondono ai primi casi di #Covid19 in Italia, sono stati dimessi”. Lo annuncia l’Asl Roma 1 nel bollettino della task force della Regione Lazio. Dopo essere stati ricoverati e curati all’Inmi Spallanzani, avevano proseguito la riabilitazione al San Filippo Neri. Oggi le dimissioni. “Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni”, ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiungendo che i coniugi “hanno preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura”.L'articolo Dimessa coppia di cinesi, primo caso di Covid-19 in Italia sembra essere il primo su CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu La coppia di turisti cinesi guarita dal coronavirus ha finito la riabilitazione ed è stata dimessa

