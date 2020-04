Dieci cose da sapere sullo stile della Principessa Anna

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Non c’è dubbio che la Royal Family sia sempre al centro dell’attenzione mediatica, tra matrimoni, scandali ed eventi da favola. I riflettori, però, sono di solito puntati sui protagonisti indiscussi della vita di Corte: negli anni ci siamo appassionati alle vicende turbolente che hanno coinvolto Lady Diana e Carlo, per arrivare in tempi più recenti alle presunte liti di palazzo tra il Principe William e il fratello, culminate con la partenza dei Duchi di Sussex per il Canada. I colpi di scena non mancano e a Buckingham Palace non ci si annoia mai. Non dimentichiamo però che la famiglia reale non finisce con Meghan e Harry. Anne Elizabeth Mountbatten-Windsor, secondogenita di Sua Maestà, è infatti uno degli esponenti più interessanti e stilosi della dinastia reale, tanto che l’edizione americana di Vanity Fair le dedica la copertina del numero di maggio accompagnata da un lungo editoriale che celebra il suo carattere di ferro, anche in vista dell’imminente settantesimo compleanno della Principessa Reale.