Didattica a distanza, le storie e i dubbi di genitori e figli alle prese con la scuola online (Di lunedì 20 aprile 2020) La quarantena forzata sta tirando fuori il meglio da docenti e studenti italiani, costretti a reinventare un modo di insegnare e apprendere che era praticamente immutato da un secolo. Nei giorni scorsi ho pubblicato alcune storie di successo, ma è inutile nascondersi che ci sono anche parecchi problemi (continuate a raccontarmeli all’indirizzo s.feltri@ilfattoquotidiano.it). Giuliano, un papà di Carpi, cittadina vicino alla mia Modena, per esempio mi racconta questa situazione di suo figlio, studente delle medie. Per 3 settimane dopo la chiusura delle scuole non era successo niente. La quarta si è fatto vivo un prof. La quinta altri 2 prof. Ora siamo “a regime” con dieci ore settimanali. Dieci ore non permettono di completare alcun programma. E Giuliano teme che la promozione garantita a tutti quest’anno sia soltanto la premessa di una ... Leggi su ilfattoquotidiano Didattica a Distanza - Lo Sfogo dei Genitori : “Basta - i Nostri Figli si Stanno Ammalando”

Scuola - si lavora al ritorno a settembre : mix tra aula e didattica a distanza? Presidi e sindacati : "Pensare a spazi comuni e sanificazioni"

