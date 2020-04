Diaconale: «A Cellino ho detto: “Chi sei? Il marchese del grillo?”» (Di lunedì 20 aprile 2020) Arturo Diaconale torna a parlare della possibile ripresa del calcio e non solo: le parole del portavoce di Lotito Arturo Diaconale, portavoce di Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole. RIPRESA – «Alcuni vogliono evitare la retrocessione, è giusto, ma non si capisce perché l’interesse loro debba condizionare l’interesse collettivo nel non finire a rotoli interrompendo il campionato e facendo saltare bilanci di parecchie società. Bisogna cominciare a pensare ad una fase di ripresa per non andare incontro ad un’economia disastrata che implicherebbero tensioni sociali. Un minimo di accortezza vorrebbe riflettere sul ripartire in sicurezza che può essere realizzato all’interno del mondo del calcio. Il problema è fuori dal mondo del calcio». MALAGO’ – ... Leggi su calcionews24 Diaconale non si ferma e si esprime ancora su Malagò - Cellino e Spinelli

Diaconale attacca Malagò e Cellino/ "Fanno i Marchesi del Grillo. Il calcio riparta"

