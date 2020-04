Da chi dipendono i militari? Basta balle | Salvini inchioda Conte | la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Proseguono, e proseguiranno a lungo, le polemiche sulla zona rossa che non è stata istituita nella Valseriana, quella bergamasca devastata dal coronavirus, dove i morti si contano a migliaia. Il tema era all'ordine del giorno anche a Non è l'arena, la trasmissione di Massimo Giletti della domenica sera su La7, la puntata è quella del 19 aprile. Epunta il dito contro il governo: "La zona rossa deve avere dei. E questidallo Stato e non da un sindaco". Insomma, dic hi sia la responsabilità appare piuttosto evidente. E a strettissimo giro di posta, il leader della Lega aggiunge: "Io cerco di evitare problemi per il futuro. Ma per affitti e bollette, nei decreti non c'è niente". Insomma, un doppio attacco a Giuseppee al suo governo.