Cristina Parodi | nuovo programma dopo il no di Bianca Guaccero? L’ipotesi

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 20 aprile 2020)fuori dalla Rai:il rifiuto dil’esperienza piuttosto timida al timone de La Prima Volta el’insuccesso avuto con Domenica In,è stata fatta fuori dalla Rai. La conduttrice, infatti, non è figurata tra i nomi dell’attuale stagione televisiva e questo è il perchè non si vede in televisione.è stata sostituita da Francesca Fialdini che quest’anno sta conducendo nello stesso slot della domenica pomeriggio Da Noi…A Ruota Libera al posto de La Prima Volta. Ma il futuro diin tv è tutto da scrivere. Secondo quanto risulta a Blogo, la conduttrice sarebbe stata scelta come conduttrice di unmattutino in onda su Tv8 al fianco di Alessio Viola,il no diche dovrebbe rimanere ...