Creati dai molluschi tessuti intelligenti che si adattano al meteo | possono rinfrescare

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un nuovo tipo di tessuto intelligente sviluppato in Cina consentira’ di realizzare abiti in grado di raffreddare o riscaldare la pelle di chi li indossa a seconda delle condizionirologiche. Sono i risultati, pubblicati sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces, delle ricerche degli scienziati della Huazhong University of Science and Technology di Wuhan. Stando a quanto riportato sull’articolo, il tessuto e’ stato realizzato partendo dalle sostanze chimiche presenti nello scheletro di, in grado di assorbire e rilasciare energia termica. “Questo consente al tessuto di adattarsi alle mutevoli condizionirologiche, rinfrescando la pelle di chi lo indossa durante i momenti piu’ caldi e rilasciando calore quando le temperature si abbassano”, dichiara Guangming Tao della Huazhong University of Science and Technology. ...