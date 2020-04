Covid, per la Serie A “prima i calciatori”: pur di ripartire il pallone vuole subito 2mila tamponi. Medici e infermieri? Che aspettino (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel Paese che vuole ripartire, c’è qualcuno che prova a farlo prima degli altri: il pallone. La fine del lockdown si avvicina, il governo si prepara alla “fase due” ma deve fare i conti con il mondo del calcio, che da settimane spinge per tornare in campo, e non vorrebbe aspettare nemmeno la scadenza del 4 maggio: anche una settimana o pochi giorni di anticipo possono essere preziosi per chi deve salvare una stagione (e i conti dei club). Sabato la Figc ha inviato ai ministeri dello Sport e della Salute un protocollo che dovrebbe dettare le linee guida a tutti gli addetti ai lavori e convincere il governo. Assomiglia ad una “corsia preferenziale”, che passa dalla pretesa di effettuare migliaia di tamponi e test sierologici ai calciatori, in un momento in cui medici e infermieri devono aspettare. Il piano è concludere la stagione tra giugno e ... Leggi su ilfattoquotidiano Addio al nubilato al tempo del covid-19 : a Milano lo fanno al supermercato

Gates è il bersaglio n. 1 dei cospirazionisti : sorpassa perfino la bufala Covid-5G

