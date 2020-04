VadoAcorrere : RT @rep_parma: Covid, il vicesindaco Bosi: 'Ecco il grafico dei decessi a Parma. Basta complottisti' [aggiornamento delle 16:02] https://t.… - cronaca_news : Covid, il vicesindaco Bosi: 'Ecco il grafico dei decessi a Parma. Basta complottisti' - rep_parma : Covid, il vicesindaco Bosi: 'Ecco il grafico dei decessi a Parma. Basta complottisti' [aggiornamento delle 16:22] - rep_parma : Covid, il vicesindaco Bosi: 'Ecco il grafico dei decessi a Parma. Basta complottisti' [aggiornamento delle 16:02] - fontanabuona : Uscio, covid, alla ‘Caprile’, morto ex vicesindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vicesindaco

La Repubblica

Un nuovo servizio a favore della cittadinanza che si aggiunge a quelli di consegna di spesa, farmaci e buoni spesa, già messi in campo dal Coc in questo periodo in cui è necessario restare a casa per ...Lo comunica la vicesindaco con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo, che spiega: "Dall'autorizzazione si esclude la coltivazione degli orti che si trovano all'interno di parchi, a oggi sono non ...