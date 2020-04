Covid | Baronissi piange la scomparsa di Maria Persiano ricoverata a Villa Margherita

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “È deceduta la signora, uccisa dal-19. La notizia addolora e commuove tutta la nostra comunità. La nonnina ha contratto il coronavirus in un centro di riabilitazione fuori provincia dove risiedeva dal febbraio scorso e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ne ricordiamo tutti la dolce figura. Alla famiglia le più affettuose condoglianze del sindaco Gianfranco Valiante, dell’Amministrazione comunale e della città tutta”. Con questa notizia il primo cittadino diha comunicato la morte avvenuta questa mattina della anziana che erapresso un centro di riabilitazione a San Giorgio del Sannio. L'articololadiproviene da Anteprima24.it.

