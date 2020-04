Covid-19 e animali: LNDC attiva uno sportello legale dedicato ai cittadini (Di lunedì 20 aprile 2020) “Da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown, LNDC è sempre stata in prima linea per aiutare i cittadini nella gestione dei loro animali in questo difficile momento storico. L’Associazione, – si legge in una nota – oltre a continuare a portare avanti la sua attività ordinaria nella cura degli animali ospiti dei rifugi e il soccorso degli animali in tutta Italia, si è anche attivata, grazie alle sue sedi locali, per assistere o prendersi in carico gli animali delle persone colpite dal coronavirus. Non solo. Ha attivato uno sportello per la segnalazione di emergenze e uno, diretto da un Dog Trainer LNDC, nato per fornire consigli utili su come affrontare lo stress dei nostri amici a 4 zampe durante la quarantena. Oggi LNDC attiva anche uno sportello legale per tutti i cittadini, con un avvocato ... Leggi su meteoweb.eu Covid-19 - allarme allo zoo : la crisi economica che rischia di far morire di fame gli animali

Covid-19. Mascherine - animali - superfici : il parere dell’esperto

Ultime Notizie dalla rete : Covid animali Coronavirus, parte la raccolta fondi per sostenere gli animali rimasti soli Corriere della Sera La Cina replica agli attacchi di Trump: "Il nemico è il Coronavirus, non noi"

Il laboratorio dell'Istituto di virologia di Wuhan, la città cinese dove si è propagato il coronavirus, ha negato immediatamente: "È impossibile, nessuno dei ricercatori si è infettato", ha ribadito ...

Pievani e la giornata mondiale del libro: «Covid, le nostre colpe»

mettendo animali vivi accanto a carcasse. Dubito che gli interessi economici possano permettere un’inversione di rotta». Lei vive a Bergamo, sui colli: è stato colpito direttamente dalla tragedia? «Ho ...

