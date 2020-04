Covid-19, Ariano è ancora zona rossa: la proroga fino al 22 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi trasmette in allegato l’Ordinanza n.36 del 20 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La “zona rossa” per il Comune di Ariano Irpino (AV), viene prorogata fino al 22 aprile 2020, tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione. L’ordinanza L'articolo Covid-19, Ariano è ancora zona rossa: la proroga fino al 22 aprile proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - anche il centro Biogem di Ariano Irpino esaminerà i tamponi

Emergenza covid-19 - ad Ariano Irpino screening su tutti i contatti dei positivi

