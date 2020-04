Covid-19, altri 454 morti. In calo gli altri dati. Tamponi effettuati a un italiano su 63 (video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono oltre 24mila i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 454 decessi, per un totale di 24.114 dall’inizio della crisi. Tra i dati forniti dalla Protezione Civile spicca quello relativo alle persone attualmente positive, 20 in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237. “Ad oggi c’è un decremento di 20 persone tra i positivi rispetto a ieri. Accade per la prima volta ed è un dato positivo”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa. Inoltre, scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.906, con un decremento di 127 unità nelle ultime 24 ore. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.573 pazienti (-62). In isolamento domiciliare 80.758 persone. I guariti sono ... Leggi su secoloditalia Bollettino Covid-19 - altri 482 morti. Ricoveri e terapie intensive in calo

Spot anti-Covid-19 - l’Abruzzo non bada a spese. Dopo l’incarico a una società amica - Marsilio stanzia altri 100mila euro

Covid-19 - altri 525 morti. Brusaferro : “Il 90% degli italiani è ancora suscettibile all’infezione” (video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono oltre 24mila iin Italia dall’inizio dell’emergenza-19. Nelle ultime 24 ore ci sono stati454 decessi, per un totale di 24.114 dall’inizio della crisi. Tra iforniti dalla Protezione Civile spicca quello relativo alle persone attualmente positive, 20 in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237. “Ad oggi c’è un decremento di 20 persone tra i positivi rispetto a ieri. Accade per la prima volta ed è un dato positivo”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa. Inoltre, scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.906, con un decremento di 127 unità nelle ultime 24 ore. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.573 pazienti (-62). In isolamento domiciliare 80.758 persone. I guariti sono ...

fabiocannavaro : A tutti gli operatori sanitari e agli altri professionisti che continuano a lavorare come veri eroi, un infinito ap… - Avvenire_Nei : #coronavirus #Cei dona alti altri 2 milioni e 400mila euro per le strutture sanitarie - RegLombardia : #LNews #coronarvirusitalia, il #grazie della #Lombardia chi è arrivato da altri #Paesi a combattere questo #virus… - CavaleraDaniele : RT @CavaleraDaniele: In @regionetoscana c'è alta incidenza di morti per covid in case di riposo, con situazioni penose ed estreme (cadaveri… - marcellogalvani : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento: 22.867 i CASI POSITIVI in @RegioneER, 307 più di ieri. 281 nuove GUARIGIONI. Casi in ISOLAMEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Coronavirus: primario Covid, casi positivi in altri reparti - Valle d'Aosta Agenzia ANSA Coronavirus, Gandolfi: 'Sport, meno soldi e più idee per ripartire davvero'

bisogna coinvolgere i tifosi in altri modi e occorre cambiare punto di vista' CREMONA (20 aprile 2020) - Come uscirà lo sport da questa situazione? Difficile dirlo. L’esperto cremonese di marketing, ...

L’inquinamento dell’aria influenza diffusione e mortalità del Covid-19?

“È plausibile che la già avvenuta esposizione di lungo periodo all'inquinamento atmosferico possa aumentare la vulnerabilità degli esposti al Covid -19 a contrarre, se contagiati, forme più importanti ...

bisogna coinvolgere i tifosi in altri modi e occorre cambiare punto di vista' CREMONA (20 aprile 2020) - Come uscirà lo sport da questa situazione? Difficile dirlo. L’esperto cremonese di marketing, ...“È plausibile che la già avvenuta esposizione di lungo periodo all'inquinamento atmosferico possa aumentare la vulnerabilità degli esposti al Covid -19 a contrarre, se contagiati, forme più importanti ...