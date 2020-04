Council of Dads la serie americana che potrebbe arrivare su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 20 aprile 2020) A quanto pare Mediaset si prepara a una estate ricca di nuove visioni e punta sulla serialità anche perchè, è difficile pensare che si possa fare altro viste le restrizioni che certamente saranno ridotte nelle prossime settimane ma che renderanno comunque diversa la nostra vita e quindi anche il lavoro per il mondo della tv. Non solo Sisterhood, la serie turca che dovrebbe arrivare in prime time tra luglio e agosto ma anche Council od Dads. La serie americana, potrebbe conquistare il prime time e rivolgersi a un pubblico diverso, giovane e meno giovane. La storia è quella di un padre che scopre di avere un cancro che difficilmente si potrà curare. Decide quindi di immaginare come sarà la vita dei suoi figli quando non ci sarà e organizza, a modo suo, il futuro! Lo fa cercando delle persone che potrebbero diventare dei punti di riferimento ... Leggi su ultimenotizieflash Council of Dads : trama - cast - anticipazioni serie tv. Quando esce (Di lunedì 20 aprile 2020) A quanto pare Mediaset si prepara a una estate ricca di nuove visioni e punta sulla serialità anche perchè, è difficile pensare che si possa fare altro viste le restrizioni che certamente saranno ridotte nelle prossime settimane ma che renderanno comunque diversa la nostra vita e quindi anche il lavoro per il mondo della tv. Non solo Sisterhood, laturca che dovrebbein prime time tra luglio e agosto ma ancheod. Laconquistare il prime time e rivolgersi a un pubblico diverso, giovane e meno giovane. La storia è quella di un padre che scopre di avere un cancro che difficilmente si potrà curare. Decide quindi di immaginare come sarà la vita dei suoi figli quando non ci sarà e organizza, a modo suo, il futuro! Lo fa cercando delle persone chero diventare dei punti di riferimento ...

CIAfra73 : RT @darkap89: @CIAfra73 @CorneliaHale94 Mi sorprende la decisione immediata su Council of dads nonostante in USA non sia partita bene. Fors… - darkap89 : @CIAfra73 @CorneliaHale94 Mi sorprende la decisione immediata su Council of dads nonostante in USA non sia partita… - CIAfra73 : @darkap89 Questa Council of Dads mi sembra invece una bella storia. Una serie drammatica di quelle che piacciono al pubblico italiano - CIAfra73 : RT @darkap89: Council of Dads arriverà prossimamente in prima serata su Canale5. Su NBC è partita da pochi giorni, quindi non la vedremo pr… - Federic01996 : RT @darkap89: Council of Dads arriverà prossimamente in prima serata su Canale5. Su NBC è partita da pochi giorni, quindi non la vedremo pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Council Dads Council of Dads la serie americana che potrebbe arrivare su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere Ultime Notizie Flash