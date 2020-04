Cosa sappiamo finora dell’agognata “fase due” del governo (Di lunedì 20 aprile 2020) (foto: Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images)La proroga del 3 maggio delle misure di restrizione, stabilita dall’ultimo decreto del Consiglio dei ministri, è quasi agli sgoccioli. Il governo è quindi chiamato a strutturare la “fase di convivenza con il virus”, per usare le parole dello stesso premier Giuseppe Conte, ovvero la cosiddetta “fase due”. La task force per la riapertura, istituita da Conte con a capo l’ex ad di Vodafone Vittorio Colao, sta valutando quali attività produttive possano beneficiare dei futuri provvedimenti, mentre Palazzo Chigi si sta muovendo sul fronte delle regioni, comuni e delle parti sociali, per capire quali linee guida nazionali delineare nel prossimo decreto. Un processo ancora molto lungo – e di certo fin qui farraginoso, sia nella comunicazione ... Leggi su wired Doc-Nelle tue mani - come finisce la storia di Andrea Fanti? Ecco cosa sappiamo su Pierdante Piccioni

Chi è Edoardo Borgomeo, giovane ricercatore italiano che si occupa di acqua, pandemia e cambiamenti climatici, cosa sapere su di lui. Classe 1989, Edoardo Borgomeo è uno specialista del settore idrico ...

