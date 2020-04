Cortina For Us: “Tuteliamo il futuro della Regina delle Dolomiti” (Di lunedì 20 aprile 2020) L'associazione di Cortina propone iniziative e collaborazioni che preservino l'economia ed il prosperare del territorio. È datata settimana scorsa la lettera che il Presidente di Cortina For Us, Franco Sovilla, ha inviato alla segreteria del Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, allo scopo di aprire il dialogo tra l'associazione e la giunta comunale. Il fine è quello di esprimere in maniera concreta il desiderio di rendersi disponibili da subito nel trovare soluzioni pragmatiche e veloci che “provvedano” alla situazione economica attuale e contengano, per quanto possibile, le conseguenze che questa emergenza sanitaria scatenerà sul territorio di Cortina nel prossimo futuro. Le misure di sicurezza imposte per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state accolte favorevolmente e messe in atto da concittadini e realtà commerciali ... Leggi su liberoquotidiano Olimpiadi - via libera della Camera al Dl Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Spadafora : «Simbolo di ripartenza del Paese»

Ultime Notizie dalla rete : Cortina For Cortina For Us: “Tuteliamo il futuro della Regina delle Dolomiti”. Affaritaliani.it Coronavirus, l'hotel De La Poste di Cortina (famoso per Vacanze di Natale) fa causa alla Cina: «Allarme non tempestivo all'Oms»

L'accusa è chiara. L'hotel De La Poste di Cortina d'Ampezzo ha citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica popolare cinese davanti al Tribunale di Belluno, per «non aver ...

