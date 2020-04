Coronavirus zero contagi: le nuove previsioni, regione per regione (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus zero contagi. L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio pubblica nuove previsioni sulla fine dell’emergenza Coronavirus in Italia. Secondo gli esperti, “la fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia”. In questo momento di pianificazione della cosiddetta fase 2, “è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni”, afferma Solipaca. >> Coronavirus ... Leggi su urbanpost Coronavirus - zero contagi : classifica Regioni/ Le date : Lombardia ultima - ecco quando

Coronavirus a Napoli - la notizia più bella : zero contagiati – Il bollettino

Coronavirus - Lombardia e Marche con zero contagi solo a fine giugno. Basilicata e Umbria per prime fuori dall’incubo (Di lunedì 20 aprile 2020). L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio pubblicasulla fine dell’emergenzain Italia. Secondo gli esperti, “la fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia”. In questo momento di pianificazione della cosiddetta fase 2, “è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni”, afferma Solipaca. >>...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 'Lombardia e Marche zero casi a fine giugno'. Stima regionale su azzeramento dei contagi, nel Lazio si… - repubblica : Coronavirus, le stime: ecco quando ci saranno i 'contagi zero' nelle varie regioni. Le ultime? Lombardia e Marche a… - RegioneLazio : Roma si avvicina a crescita zero. I nuovi casi di coronavirus registrati nella Capitale sono appena 22, da tempo no… - Luigi66621823 : RT @capuanogio: Le proiezioni dell’Osservatorio sulla salute nelle regioni Italiane sulle date plausibili da cui si inizieranno ad azzerare… - ferdina75517193 : RT @francescatotolo: E se lo dice Bubu che il 2 febbraio affermava, complimentandosi con il ministro Speranza per le azioni energiche intra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zero Coronavirus: Lombardia e Marche ultime per casi zero a fine giugno - Salute & Benessere Agenzia ANSA Puglia previsione ‘zero contagi’ dal 7 maggio. Lopalco: “Ma non significa che virus sparirà”

Aggiungo io: speriamo! Se infatti si arrivasse in breve tempo da qualche migliaio di notifiche a zero segnalazioni vorrebbe dire una cosa sola: che il sistema di sorveglianza non funziona”. Nello ...

Finanziamenti coronavirus, www.fare.lazio.it offline nel giorno invio domande

E' doverosa la proroga dei termini per consentire a tutti gli aventi diritto di presentare la domanda ed accedere, così, al finanziamento da 10.000,00 euro a tasso zero previsto per le aziende ...

Aggiungo io: speriamo! Se infatti si arrivasse in breve tempo da qualche migliaio di notifiche a zero segnalazioni vorrebbe dire una cosa sola: che il sistema di sorveglianza non funziona”. Nello ...E' doverosa la proroga dei termini per consentire a tutti gli aventi diritto di presentare la domanda ed accedere, così, al finanziamento da 10.000,00 euro a tasso zero previsto per le aziende ...