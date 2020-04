Coronavirus, Zaia: “Noi non siamo gli untori, in Campania molti tamponi in meno del Veneto” (Di lunedì 20 aprile 2020) “In Veneto sono stati realizzati 260.810 tamponi, non abbiamo più arretro, e a questi si aggiungono i test rapidi I casi positivi oggi sono 16.192, e sono 192 più di ieri. Su questo tema dei positivi, su cui si è innescato un dibattito, in cui sembra quasi che il Veneto, piuttosto che la Lombardia o l’Emilia Romagna siano gli untori, e bisogna quindi ‘chiudere le frontiere’, dico che bisogna vedere il dato ufficiale, secondo cui la Campania, che ha lo stesso numero di abitanti del Veneto, ha effettuato un quinto dei tamponi del Veneto, ma ha più di un quinto di positivi, rispetto al Veneto“: lo ha affermato il governatore del Veneto, Luca Zaia. “Ciò dimostra che è difficile paragonare realtà tra di loro se non hanno fatto con lo stesso numero di abitanti lo stesso numero di tamponi: perché ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - scontro Nord-Sud sulla riapertura differenziata. Zaia : “Noi trattati da untori - ma la Campania fa meno tamponi del Veneto”

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 20 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +21 morti

