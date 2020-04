Coronavirus, Zaia: “governo scandaloso sul rinvio delle elezioni in autunno, (Di lunedì 20 aprile 2020) “Per le elezioni è scandaloso quello che ha deciso di fare il governo: aveva l’accordo dei governatori di andare a votare il prima possibile, la finestra piu’ sicura sarebbe stata quella di luglio. Hanno scelto di andare a votare in autunno, quando si avra’ una recrudescenza del virus, si da’ una bella proroga di sei mesi a tutti e i cittadini pagheranno lo stipendio a degli amministratori non eletti ma prorogati per sei mesi“. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite questa sera della trasmissione ‘Quarta Repubblica’ in onda su Rete 4. “Faccio appello al Capo dello Stato – ha aggiunto – che guardi dentro questo provvedimento, diametralmente opposto a quello dato da noi governatori. Abbiamo deciso di dare l’ok che prevedeva una finestra per le regionali da luglio a settembre ma ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zaia : “Fase 2? Sarà di convivenza con il virus più che di ripartenza”

Coronavirus - Zaia : “Noi non siamo gli untori - in Campania molti tamponi in meno del Veneto”

