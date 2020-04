Coronavirus, via libera del Consiglio dei ministri al rinvio delle elezioni amministrative (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Consiglio dei ministri ha deciso il rinvio delle elezioni amministrative a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La questione è stata una delle prime ad essere affrontate nella riunione di oggi: nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione chiamata al voto potrà indire le elezioni. Si valuta l’ipotesi di una finestra “larga” che va dalla metà di luglio all’inizio di novembre. Inizialmente la tornata elettorale era prevista per metà maggio: sette Regioni erano chiamate alle urne – Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta – che ora dovranno riorganizzarsi per l’autunno. Gli organi resteranno perciò in carica per un determinato periodo di tempo. Ci sono inoltre oltre mille Comuni interessati dal rinvio: per loro ... Leggi su ilfattoquotidiano All’inferno e ritorno. Coronavirus - cure e guarigione : viaggio nell’ospedale Cotugno

