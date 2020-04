Coronavirus: via libera del CdM allo slittamento delle elezioni amministrative (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo slittamento delle amministrative. Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione chiamata alle urne potrà indire le elezioni.L'articolo Coronavirus: via libera del CdM allo slittamento delle elezioni amministrative Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : slittano elezioni amministrative - via libera Cdm a rinvio

