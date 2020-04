Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: “Noi resistiamo”. Il video fa il giro del web (Di lunedì 20 aprile 2020) Una ballerina vestita di nero ha riempito di musica la piazza di Lecce. La donna ha ballato la pizzica, la danza popolare salentina, quasi come a voler “esorcizzare” il Coronavirus. Le immagini in pochi giorni hanno fatto il giro del web, diventando un simbolo di “resistenza” del Salento, come ha sottolineato chi ha pubblicato il video sui social. La ballerina, ha specificato l’autore delle immagini, abita a pochi metri dalla piazza e non ha quindi violato alcun divieto. L'articolo Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: “Noi resistiamo”. Il video fa il giro del web proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Una ballerinadiha riempito di musica ladi. La donna hato la, la danza popolare salentina, quasi come a voler “esorcizzare” il. Le immagini in pochi giorni hanno fatto il giro del web, diventando un simbolo di “resistenza” del Salento, come ha sottolineato chi ha pubblicato il video sui social. La ballerina, ha specificato l’autore delle immagini, abita a pochi metri dallae non ha quindi violato alcun divieto. L'articolodiinla: “Noi resistiamo”. Il video fa il giro del web proviene da Il Fatto Quotidiano.

