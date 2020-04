Coronavirus: Sunia Palermo, ‘affitti dopo 2018 esclusi da aiuti’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – Un nuovo intervento di integrazione all’affitto per le famiglie in difficoltà legato all’emergenza Coronavirus. E’la richiesta avanzata dal Sunia Palermo dati che “l’ultimo bando pubblicato, la cui presentazione delle istanze scade il 13 maggio, mette al riparo solo chi aveva un contratto d’affitto già in corso nel 2018”. “I centralini del sindacato inquilini sono tartassati da cittadini che chiedono se devono presentare domanda per ottenere i contributi per gli affitti legati all’emergenza Coronavirus ‘ spiega il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – La previsione normativa del bando di integrazione all’affitto 2018 è legata a contratti esistenti fino a due anni fa. Non è una misura legata alla pandemia. Chi aveva già un ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sunia Palermo - 'affitti dopo 2018 esclusi da aiuti'

Covid19 e contributo affitto, la denuncia, “Escluse dal bando famiglie con contratto stipulato dopo il 2018”

“I centralini del sindacato inquilini sono tartassati da cittadini che chiedono se devono presentare domanda per ottenere i contributi per gli affitti legati all’emergenza coronavirus – dichiara il ...

