Coronavirus, sindaco di Asti travestito per controllare i buoni spesa – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si è travestito ed è andato in giro a vedere se i buoni spesa fossero utilizzati regolarmente Il sindaco di Asti (Piemonte), Maurizio Rasero, negli scorsi giorni ha deciso di camuffarsi e girare nei supermercati della città per controllare se i buoni spesa fossero utilizzati in modo regolare. Quindi … L'articolo Coronavirus, sindaco di Asti travestito per controllare i buoni spesa – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - sindaco di Messina : “Decisioni chiare e immediate o l’insicurezza sfocerà in dissenso popolare”

Coronavirus - sindaco di Asti si camuffa e va nei supermarket per controllare l’utilizzo dei buoni spesa : “Comprato anche del vino”

