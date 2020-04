Coronavirus, sindaco di Asti si camuffa e va nei supermarket per controllare l’utilizzo dei buoni spesa: “Comprato anche del vino” (Di lunedì 20 aprile 2020) Si è tagliato barba e capelli, ha indossato un cappellino con visiera e, in incognito, ha visitato supermercati e negozi di Asti per verificare se i buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà per il Coronavirus, fossero utilizzati in modo corretto. Il tutto filmato e trasmesso su Facebook. Così il sindaco di Asti, Maurizo Rasero, ha deciso di verificare di persona dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che parlavano di incongruenze. Rasero afferma di avere fatto alcuni acquisti anche di generi non di prima necessità, come il vino passito. Non è la prima volta che il primo cittadino di Asti prende iniziative del genere. Nel febbraio e marzo del 2019 aveva fatto la stessa cosa negli uffici dell’anagrafe e in alcune mense scolAstiche L'articolo Coronavirus, sindaco di Asti si camuffa e va nei supermarket per controllare ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - multa con spesa inferiore a 50 euro. L’ordinanza del sindaco fa discutere

oggi sindaco di Garessio, medico nucleare e già viceministro della Salute. Al suo fianco Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, Guido ...

Niente processioni, né messe con il popolo. Solo celebrazioni a porte chiuse. "In questi giorni " dichiara il sindaco Giuseppe Nobiletti - ci stiamo incontrando con la Chiesa e con i comitati ...

