Coronavirus, Sileri: “Gli stadi non potranno riaprire” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Da medico e da Viceministro della Salute sostengo che le regole per l’attività all’aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l’avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto”. Così il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.L'articolo Coronavirus, Sileri: “Gli stadi non potranno riaprire” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Pierpaolo Sileri : “Gli stadi non potranno riaprire”

Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. Sileri : “Sport amatoriale per 40 minuti”. Slittano le amministrative e la Giornata Mondiale della Gioventù – DIRETTA

Coronavirus - Sileri : “Rsa? Su 600 controlli registrato 20% di infrazioni” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Da medico e da Viceministro della Salute sostengo che le regole per l’attività all’aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l’avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto glinonriaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto”. Così il Viceministro alla Salute Pierpaolo.L'articolo: “Glinonriaprire” Meteo Web.

DiMarzio : Calcio, “ripartenza solo a porte chiuse”: parla il viceministro della Salute Sileri???? - rtl1025 : ?? #Palestre chiuse ma sport all'aperto e #jogging anche lontano da casa. Questa è una delle misure allo studio del… - Agenzia_Ansa : Sileri: 'Il vaccino anti-Covid dovrebbe essere obbligatorio' #Coronavirus #ANSA - BeatriceSega : RT @DaliaDaliaanfo: Coronavirus, Sileri: «Dal 4 maggio si potrà tornare a correre, massimo per 40 minuti». Io corro per 40 minuti solo se… - 92Sissi : RT @DaliaDaliaanfo: Coronavirus, Sileri: «Dal 4 maggio si potrà tornare a correre, massimo per 40 minuti». Io corro per 40 minuti solo se… -