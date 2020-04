Coronavirus: Sicilia, Catania provincia più colpita anche se i contagi calano (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – E’ ancora Catania la provincia più colpita dal Coronavirus in Sicilia anche se il numero dei contagi scende, mentre il dato è in crescita a Messina. Secondo il bollettino diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana a Catania sono 626 i casi positivi, sette in meno rispetto ai 633 di ieri. A Messina, invece, al momento si registrano otto casi in più rispetto a ieri. Si è passati dai 396 di ieri ai 404 di oggi. La terza provincia più colpita è Palermo, che al momento conta 348 positivi, due in più rispetto a ieri. Seguono Enna (323), Agrigento (129), Caltanissetta (113), Trapani (112), Siracusa (98) e Ragusa (57).L'articolo Coronavirus: Sicilia, Catania provincia più colpita anche se i contagi calano CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - in Sicilia nasce la mascherina riutilizzabile

Coronavirus - oggi in Sicilia record di 31 guariti : 21 solo a Catania! Tutti i dati Provincia per Provincia

Coronavirus Bari azienda Siciliani - L’Asl di Bari : «Nessun rischio contaminazione della carne» (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – E’ ancoralapiùdalinse il numero deiscende, mentre il dato è in crescita a Messina. Secondo il bollettino diffuso dalla presidenza della Regionena asono 626 i casi positivi, sette in meno rispetto ai 633 di ieri. A Messina, invece, al momento si registrano otto casi in più rispetto a ieri. Si è passati dai 396 di ieri ai 404 di oggi. La terzapiùè Palermo, che al momento conta 348 positivi, due in più rispetto a ieri. Seguono Enna (323), Agrigento (129), Caltanissetta (113), Trapani (112), Siracusa (98) e Ragusa (57).L'articolopiùse iCalcioWeb.

fattoquotidiano : Coronavirus – Artigiani, piccoli imprenditori, badanti e anche chi lavorava in nero: viaggio tra i nuovi poveri di… - giusmo1 : ?????? Coronavirus, va in coma a Bergamo, guarisce a Palermo: 'Mi tatuo la Sicilia' - Corriere : Va in coma a Bergamo e si risveglia a Palermo: la Sicilia mi ha salvato - infoitinterno : Coronavirus in Sicilia, 32 nuovi casi e 9 persone guarite - infoitinterno : Siracusa. Coronavirus, così l'aggiornamento nelle nove province della Sicilia: a Siracusa salgono i contagi a 105 -