Coronavirus, si riduce per la prima volta il numero di malati in Italia. Giù i nuovi contagi: sono 2.256. 454 le vittime nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 aprile 2020) Cala per la prima volta il numero dei malati in Italia. Ad oggi, fa sapere la Protezione civile nel corso della conferenza stampa, sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in meno rispetto a 24 ore fa, quando invece si era registrato un aumento di 486 rispetto al giorno precedente. Domenica il numero dei guariti registrato era stato di 2.128, mentre nelle ultime 24 ore è di 1.822, per un totale di 48.877. Il numero dei contagiati totali da Coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 che fa scendere il trend all’1,26%. Sono invece 454 le vittime registrate nelle ultime 24 ore per un totale di 24.114 dall’inizio della pandemia. Prosegue il calo anche dei ricoveri in terapia intensiva che, spiega il capo della Protezione civile, Angelo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Nuova Zelanda il governo si riduce lo stipendio

