Coronavirus: si mette in viaggio per andare dal padre che sta morendo, sanzionato (Di lunedì 20 aprile 2020) Un uomo di Pietra Ligure (Savona) ieri si è messo in viaggio per raggiungere il padre in fin di vita: è stato fermato mentre era in auto in provincia di Pavia dai carabinieri di Santa Giuletta, ed è stato sanzionato. L’uomo, beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l’ultimo saluto all’anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di “assoluta urgenza” e lo hanno sanzionato per violazione del Dpcm sul Coronavirus.L'articolo Coronavirus: si mette in viaggio per andare dal padre che sta morendo, sanzionato Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e fase 2 : precauzioni e consigli per rimettersi al volante senza problemi

