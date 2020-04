Coronavirus | Salvini | “Le stesse regole non valgono per tutti”

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms prende le distanze da Ricciardi | Salvini ne chiede le dimissioni #coronavirusitalia… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini contro Ricciardi che retwitta video di Trump “pungiball”: “Il governo lo cacci” - giornalettismo : Sarebbe stato opportuno far notare a #Salvini che in Italia, al momento, le regioni hanno stabilito 100 zone rosse… - reallyopaline : RT @LegaSalvini: MATTEO #SALVINI: IL PAESE È FERMO MA MI PROCESSANO PER I MIGRANTI - PAOLAMALACRIDA : RT @Noiconsalvini: MATTEO #SALVINI: IL PAESE È FERMO MA MI PROCESSANO PER I MIGRANTI -

Coronavirus Salvini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Salvini