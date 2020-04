Coronavirus, Sala presenta il piano per la riapertura di Milano (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, Beppe Sala presenta il piano per la riapertura di Milano nella fase 2. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il sindaco di Milano Beppe Sala ha illustrato quello che dovrebbe essere il progetto per la riapertura di Milano, che si prepara alla fase due dell’emergenza Coronavirus con una serie di provvedimenti che serviranno ad evitare assembramenti. Fase 2, Sala, “Fino a che non riapre Milano non ci sarà una vera riapertura del Paese” Nella prima parte della sua intervista al CorSera Sala ha commentato l’ipotesi, rilanciata da Patuanelli, di riaprire a zone, uno scenario criticato dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, tra gli altri. “Bisogna tenere in giusta considerazione il parere della scienza e poi la politica si prende le sue responsabilità. Certo, non mi sfugge che siamo ... Leggi su newsmondo Coronavirus : Sala - ‘Governo faccia chiarezza sui mezzi pubblici’

