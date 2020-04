Coronavirus, Sala: “Governo faccia chiarezza su trasporto pubblico. Scuole? Serve fantasia, per esempio lezione fare nei teatri o nei cinema” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Io non voglio che Milano si faccia trovare impreparata. Ma ci sono tre prerequisiti, la cosa va pianificata, bisogna uscire dall’equivoco mascherine, e poi ognuno deve fare la propria parte”, così il sindaco di Milano, Beppe Sala, torna a parlare della “Fase 2” dopo le ipotesi già messe in campo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel consueto video quotidiano da Palazzo Marino, il primo cittadino ha parlato in primis di trasporti. “Come si va al lavoro? – ha spiegato – Sulle metropolitane possiamo disegnare dei cerchi, possiamo continuare a tenere sospese area B e area C, e dobbiamo promuovere lo sharing dei veicoli, in particolar modo le biciclette”. Il governo, però, ha aggiunto il sindaco “deve fare chiarezza”. “Oggi sento dire che c’è la ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Sala - ‘a Milano non ci dicano 48 ore prima che si riapre’

