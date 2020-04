Coronavirus: Sala, ‘a Milano non ci dicano 48 ore prima che si riapre’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr, (Adnkronos) – “Non so quando il governo deciderà di riaprire ma non voglio che Milano si faccia trovare impreparata. Ci sono tre requisiti: ce lo dovranno dire non 48 ore prima? Non ci dicano che si riapre sabato sera per il lunedì”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano. “La seconda cosa è: si torna al lavoro ma in sicurezza. Sulle mascherine bisogna uscire dall’equivoco: o ci pensa il Governo, o ci pensano le aziende o se le comprano loro, non è un fatto irrilevante”. L'articolo Coronavirus: Sala, ‘a Milano non ci dicano 48 ore prima che si riapre’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Sala : “Governo faccia chiarezza su trasporto pubblico. Scuole? Serve fantasia - per esempio lezione fare nei teatri o nei cinema”

