Coronavirus, Rsa Palazzolo: sospesi i lavoratori che hanno denunciato i presunti illeciti (Di lunedì 20 aprile 2020) Il 27 marzo, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per compiere accertamenti a seguito dell’esposto presentato nei giorni precedenti da alcuni lavoratori risultati positivi al Covid-19 che hanno denunciato, per diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro, i responsabili dell’Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano (l’Rsa Palazzolo). Il 19 aprile, alcuni lavoratori della Ampast Plast Coop (la cooperativa di lavoratori socio-sanitari che opera all’interno dell’istituto) che avevano denunciato i presunti illeciti sono stati “cautelativamente sospesi dal servizio”. Nella lettera con cui viene loro comunicato il provvedimento, firmata da Ndiaye Papa Waly, indagato in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale, è scritto che, in seguito alle interviste in cui ... Leggi su tpi Coronavirus - cento anni fa il via alle Olimpiadi di Anversa : 5 mesi di Giochi dopo la Spagnola. E quello storico abbandono della Cecoslovacchia

Coronavirus - salvato paziente con un versamento pleurico massivo : intervento mini – invasivo all’ospedale Molinette di Torino

Coronavirus - Gmail bersaglio degli spammer : bloccate 240 milioni di mail al giorno (Di lunedì 20 aprile 2020) Il 27 marzo, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per compiere accertamenti a seguito dell’esposto presentato nei giorni precedenti da alcunirisultati positivi al Covid-19 che, per diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro, i responsabili dell’IstitutoFondazione Don Carlo Gnocchi di Milano (l’Rsa). Il 19 aprile, alcunidella Ampast Plast Coop (la cooperativa disocio-sanitari che opera all’interno dell’istituto) che avevanosono stati “cautelativamentedal servizio”. Nella lettera con cui viene loro comunicato il provvedimento, firmata da Ndiaye Papa Waly, indagato in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale, è scritto che, in seguito alle interviste in cui ...

stanzaselvaggia : Il musical con i vecchietti nella rsa calabrese di Villa Torano alla vigilia dei tamponi che certificheranno 72 con… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus RSA in Val Seriana: 'Basta errori, abbiamo morti sulla coscienza' VIDEO #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, il caso Rsa: strutture esclusive Covid o miste con accessi “distinti e separati”. Le delibere di Lomba… - Bulla_Adriano : RT @RegioneLazio: Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitano di c… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Caso Rsa in Lombardia, le testimonianze degli operatori #trivulzio #coronavirus -