Coronavirus Roma, Raggi: riaprire centri estivi a luglio se dati epidemiologici favorevoli (Di lunedì 20 aprile 2020) “Per le scuole non posso che aspettare la decisione del Ministero, ma sabato in cabina di regia ho fatto notare che, se i dati epidemiologici fossero favorevoli, già dal mese di luglio si potrebbe immaginare una riapertura dei centri estivi. I bambini, privati del contatto sociale con i loro simili, stanno sviluppando dei turbamenti. riaprire almeno i centri estivi, su due turni per evitare assembramenti, credo che potrebbe essere un’idea”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ai microfoni di Radio Cusano Campus. L'articolo Coronavirus Roma, Raggi: riaprire centri estivi a luglio se dati epidemiologici favorevoli proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

