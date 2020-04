Coronavirus, ritorna a casa la salma dell’avvocato deceduto in Germania (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Giungerà al cimitero nel primo pomeriggio di oggi la salma di Agostino Russo, l’avvocato sammaritano di 48 anni deceduto a Koblenz, in Germania, dove era stato trasferito dopo il ricovero a causa del Coronavirus. “A causa di un contrattempo – scrive il fratello, Francesco Russo – Agostino giungerà al cimitero verso le 14:00/14:30 e a quell’ora non sarà possibile procedere alla tumulazione, che sarà fatta domani mattina, presumibilmente verso le 9:30. Oggi ci sarà solo la benedizione da parte di padre Clemente. So che sarete tutti presenti col pensiero ed il vostro affetto. Un abbraccio forte“.Agostino (nella foto a destra del fratello), che si era trasferito a Cremona, era molto conosciuto in città come tutta la sua famiglia. Il papà, ... Leggi su anteprima24 Piero Chiambretti ritorna su Instagram dopo il Coronavirus

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Wuhan ritorna alla normalità dopo più di 2 mesi di lockdown

Coronavirus - in Danimarca da Mercoledì si Ritorna a Scuola (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Giungerà al cimitero nel primo pomeriggio di oggi ladi Agostino Russo, l’avvocato sammaritano di 48 annia Koblenz, in, dove era stato trasferito dopo il ricovero a causa del. “A causa di un contrattempo – scrive il fratello, Francesco Russo – Agostino giungerà al cimitero verso le 14:00/14:30 e a quell’ora non sarà possibile procedere alla tumulazione, che sarà fatta domani mattina, presumibilmente verso le 9:30. Oggi ci sarà solo la benedizione da parte di padre Clemente. So che sarete tutti presenti col pensiero ed il vostro affetto. Un abbraccio forte“.Agostino (nella foto a destra del fratello), che si era trasferito a Cremona, era molto conosciuto in città come tutta la sua famiglia. Il papà, ...

FabDiBlasi : Di Battista, che era scomparso, ritorna a sentenziare quasi a fine epidemia. Ma se ne riandrà in tempo per schivare… - Lo_Scoglionato : Vogliono ripartire per andare dove, che già prima del coronavirus la crescita era zero e i consumi inesistenti que… - Scemifreddi : Il #Coronavirus se ne va a 90 gradi. E se ritorna è il rinculo. - juvemyheart : RT @alexswiftzn: Che dire, peggio di ieri e di avantieri con un tasso percentuale che ritorna al 6%. Discesa sì, ma non come la vogliono sp… - raffromano11 : #coronavirus Delta Decessi+Ospedalizzati: oggi, 19 aprile, il delta ritorna positivo (+0,709% contro -0,750% di ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ritorna Paura per i contagi di ritorno: "Il coronavirus si riattiva nei guariti" ilGiornale.it Le studiano tutte…la polizia anche e fioccano le multe. Ottimismo nel...

Una ventata di ottimismo ha avvolto il Dipartimento delle Alpi Marittime nel fine settimane: i casi di coronavirus stanno diminuendo ... anche “la Poste” torna lentamente alla normalità. Saranno 54, ...

Dybala, il gol più bello alla play: raccolti 250 mila euro per la Croce Rossa argentina

L'attaccante, ancora non guarito dal coronavirus, ha organizzato un torneo virtuale con tanti campioni dello sport, evento trasmesso in diretta sul canale ...

Una ventata di ottimismo ha avvolto il Dipartimento delle Alpi Marittime nel fine settimane: i casi di coronavirus stanno diminuendo ... anche “la Poste” torna lentamente alla normalità. Saranno 54, ...L'attaccante, ancora non guarito dal coronavirus, ha organizzato un torneo virtuale con tanti campioni dello sport, evento trasmesso in diretta sul canale ...